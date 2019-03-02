Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»Невские Новости 08:27
Петербургские футболисты сыграют с соперниками из Грозного на выезде. Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
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