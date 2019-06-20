Футбол
Семак не смог назвать срок восстановления КузяеваМойка78 вчера в 17:28
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, вероятно, пропустит предсезонный сбор команды. Сроки его реабилитации пока остаются неизвестными. Об этом заявил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак, который сообщил о проблемах со здоровьем у полузащитника.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском
Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Футбол
«ПСЖ» выставил ценник за Неймара
Отмечается, что ни один клуб мира нынешним летом не сможет потратить эту сумму на переход Неймара, однако, ценник можно снизить, добавив в сделку других игроков потенциального покупателя.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено вчера в 17:33
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
Обновлено в 02:20
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Политика
WP узнала о связи бойфренда Бутиной с замгоссекретаря США
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон состояла в дружеских отношениях с экс-бойфрендом россиянки Марии Бутиной.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Сложил зеркала на трассе - много топлива сэкономлю?
Многие современные зеркала складываются так, что машина становится ненамного уже.
Обновлено в 01:00
Общество
100 баллов за ЕГЭ получили 26 выпускников из Марий Эл
Выпускники Марий Эл в основной период написали Единый государственный экзамен по 7 предметам.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области
В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
В Акмолинской области Казахстана упал самолет Ан-2, в результате погиб один человек.
Обновлено в 02:41
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Муж Бородиной попросил прощения у супруги
Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 02:44
Политика
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили
Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Наука
Новое устройство в реальном времени очищает кровь от раковых клеток
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Волкер заявил, что Россия должна «прекратить ложь» вокруг MH17
Спецпредставитель американского госдепа считает, что Москва должна наказать виновных Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии рейса MH17 и наказать виновных, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 00:45