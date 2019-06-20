Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском вчера в 16:57
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Авто
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК
«Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Екатерина Кузнецова: «Похудела благодаря бойфренду»
Обновлено вчера в 21:00
Авто
В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено 18 июня в 12:18
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 00:53
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду
На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Свинина в РФ может подешеветь в шашлычный сезон
Цены на свинину в России в настоящий момент показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года, в то же время цена на мясо птицы начала восстанавливаться с низких уровней предыдущих лет, говорят эксперты.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой
В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из «китовой тюрьмы»
Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 00:10
Хоккей
Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале
В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Наука
Создано устройство, которое очищает кровь от раковых клеток
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Дачную амнистию могут продлить ещё на три года
Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обновлено 18 июня в 17:01
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19