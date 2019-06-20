Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском вчера в 16:57

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак рассказал, что Кузяева осмотрят в Барселоне

Gazeta.SPbвчера в 18:05

Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева

Мойка78вчера в 17:28

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

RT на русскомвчера в 16:57

Семак: травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

РИА Новостивчера в 17:08

Семак не смог назвать сроки возвращения Кузяева в «Зенит»

Спорт день за днемвчера в 16:59

Семак затруднился назвать сроки восстановления Далера Кузяева

Невские Новостивчера в 17:32

Семак рассказал о проблемах Кузяева и перспективах в «Зените» Джорджевича

Матч ТВвчера в 16:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:00, Вашингтон
Транспорт

В России появится новый штраф для автомобилистов

Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Политика

США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН

Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:35
Авто

American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR

Обновлено вчера в 22:44
Авто

Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев

Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено вчера в 09:47
Экономика

В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК

«Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Екатерина Кузнецова: «Похудела благодаря бойфренду»

Обновлено вчера в 21:00
Авто

В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено 18 июня в 12:18
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 00:53
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Крым отказался принимать днепровскую канализационную воду

На прошлой неделе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной киевскими вождями водной блокады Крыма.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Свинина в РФ может подешеветь в шашлычный сезон

Цены на свинину в России в настоящий момент показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года, в то же время цена на мясо птицы начала восстанавливаться с низких уровней предыдущих лет, говорят эксперты.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай

Обновлено вчера в 23:18
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

Обновлено вчера в 10:32
Экономика

Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой

В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Ученый рассказал об операции по выпуску косаток из «китовой тюрьмы»

Специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье в июне, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 00:10
Хоккей

Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале

В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Наука

Создано устройство, которое очищает кровь от раковых клеток

Обновлено вчера в 13:52
Общество

Дачную амнистию могут продлить ещё на три года

Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обновлено 18 июня в 17:01
Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное