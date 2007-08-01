Футбол

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секундМатч ТВ 17:56

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей. Специалист уложился в отведенные временные рамки.
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Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Матч ТВ17:56

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Sportbox.RU17:56

Семак не смог назвать состав «Зенита» за 10 секунд

Спорт-Экспресс17:35
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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