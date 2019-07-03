Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было. В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.

Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе

Спорт день за днем

Спорт Грузинских регбистов прогнали из московского клуба Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Авто Новый BMW X6 светится в темноте BMW X6 третьего поколения построен на новой платформе CLAR, которая позволила оснастить его более интересными двигателями.

Общество Московские власти отказались согласовывать марш в поддержку сестер Хачатурян Марш против гендерного насилия хотят провести в субботу. Троих сестер Хачатурян обвиняют в убийстве отца.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Армия и оружие В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II во время учений столкнулся с птицей, это вызвало сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33, сообщается на сайте военной базы США Moody.

Происшествия Форбс: Причиной пожара на российском глубоководном аппарате мог стать аккумулятор Как пишет журнал Форбс со ссылкой на источники в судостроительной отрасли, скорее всего, инцидент произошел при подъеме с глубины.

Происшествия В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Здоровье Названа основная причина смертности женщин в России Минздрав поделился статистическими данными о смертности женщин трудоспособного возраста в России.

Политика Путин обсудит с правительством поручения по «Прямой линии» "Президент Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам Прямой линии", - сообщил Песков.

Шоу-бизнес РЖД опровергли увольнение начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой Как сообщили в пресс-службе, данные об отстранении от должности начальника Рижского вокзала в Москве являются недостоверными.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото в белье после родов Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.

Шоу-бизнес Клара Новикова объяснила, почему вновь не вышла замуж Как объяснила Клара Борисовна, в ее окружении не нашлось человека, который составил бы ей достойную партию.

Наука В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир» Погребальный комплекс включает в себя пирамиду Джосера, которая считается древнейшим сохранившимся каменным строением в мире.

Наука Ученным впервые удалось удалить клетки ВИЧ из ДНК мышей Исследователи из двух американских медицинских университетов использовали технологию редактирования генома совместно с препаратом для подавления вируса.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).