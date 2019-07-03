Футбол
Семак не слышал ни об одном предложении по ДзюбеСпорт-Экспресс 04:50
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было. В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
Футбол
Дюков: РФС договорился о сотрудничестве с РЖД и «Газпромбанком»
Можно объявить, как анонсировалось, мы договорились о сотрудничестве с РЖД и «Газпромбанком».
Обновлено в 11:17
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребёнок и последующие дети.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Футбол
Алексей Козлов стал игроком «Ростова»
Неделю назад Козлов покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта. 🔥🔥🔥 Алексей Козлов – игрок «Ростова» 32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом.https://t.co/hpKT1eHat8 pic.twitter.com/Zhm9xwKzYV — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г.
Обновлено в 10:59
Общество
Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова
Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 09:46
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Наука
Британские ученые не смогли точно подсчитать число импотентов в мире
Британские урологи попытались внести ясность в этот вопрос, собрав и проанализировав выводы и исходные данные семи сотен научных работ, авторы которых пытались оценить число импотентов среди жителей разных стран или категорий мужчин, а также изучали связь эректильной дисфункции с высоким давлением, диабетом и прочими проблемами со здоровьем.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Хакасии предъявили обвинение главе района, напавшему на журналиста
СК предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему на журналиста телеканала "Россия 24" в своем кабинете, сообщается в среду на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности
Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено в 10:26
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате
В сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС, о происшествии на глубоководном аппарате в Баренцевом море впервые упоминается имя одного из 14 погибших подводников.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Российская авиация уничтожила подземную базу боевиков в Сирии
По информации новостного ресурса Al-Masdar News со ссылкой на военный источник, российские ВКС разбомбили подземную базу Фронта национального освобождения в районе города Мадая на юге провинции Идлиб.
Обновлено в 10:41
Авто
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено 01 июля в 12:40
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Политика
Россия пригласила на 75-летие Победы лидеров ФРГ, КНР и других стран
Президент России Владимир Путин направил приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидерам нескольких стран.
Обновлено в 11:21
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 08:05
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
«Вымогатели остаются очень распространенной угрозой, хотя мы по-прежнему нечасто видим такие сложные разновидности этого типа зловредов и такую необычную технику», — отметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
Обновлено в 10:20
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41