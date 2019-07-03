Футбол
Семак не слышал ни об одном предложении по ДзюбеСпорт-Экспресс 04:50
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было. В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Путешествия
Определен лучший город России для курортных романов
Аналитики в туристической отрасли рассказали о том, какие города России больше всего подходят для курортных романов.
Обновлено в 07:52
Кино
«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств
Обновлено в 07:06
Теннис
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Футбол
Игрок сборной Бразилии поддержал раскритиковавшего судью Месси
После матча 1/2 финала Кубка Америки аргентинский нападающий раскритиковал арбитров.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Авто
Группа PSA подписала СПИК с правительством РФ
Согласно СПИК группа PSA выполнит следующие условия: увеличит модельный ряд автомобилей локальной сборки; локализует выпуск двигателей и некоторые процессы, связанных с их производством — литьё, ковку и механическую обработку ключевых узлов; локализует ряд операций, связанных со сборкой трансмиссий; увеличит экспорт двигателей, произведённых на мощностях "ПСМА Рус" в Калуге.
Обновлено в 06:01
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Спорт
Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Космос
СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара
Ученые, работающие на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (радиотелескоп FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, со времени завершения его строительства в сентябре 2016 года обнаружили 84 новых пульсара.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Здоровье
Названы простые и дешевые способы улучшить питание
Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.
Обновлено в 00:48
Футбол
Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Кино
Егор Крид сыграет главную роль в фантастической комедии о роботах
Съемки фильма "( Не) Идеальный мужчина" завершатся в середине июля, а на экраны он выйдет в будущем году В Москве идут съемки фантастической комедии "( Не) Идеальный мужчина", главную роль в которой сыграет известный российский певец Егор Крид.
Обновлено в 07:35