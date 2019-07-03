Футбол

Семак не слышал ни об одном предложении по ДзюбеСпорт-Экспресс 04:50

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было. В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
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Семак прокомментировал слухи о возможном уходе Дзюбы

Советский спорт04:36

Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы

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Сергей Семак: Никаких разговоров о трансфере Дзюбы в Англию не было

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Почему не пришел Сутормин? Уйдет ли Дзюба? Останется ли Джорджевич?

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Сергей Семак: «Дзюба — игрок „Зенита“, никаких разговоров об отъезде в Англию нет»

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Сергей Семак: «Не слышал ни об одном конкретном предложении по Дзюбе»

Sports.ru04:25

Семак: «Не слышал ни об одном конкретном предложении по Дзюбе»

Sport24.ru04:21
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
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Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
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Происшествия

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В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
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СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара

Ученые, работающие на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (радиотелескоп FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, со времени завершения его строительства в сентябре 2016 года обнаружили 84 новых пульсара.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.
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Исаева «оторвет голову» организаторам туров на могилу Началовой

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В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
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Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
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Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети

В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
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Егор Крид сыграет главную роль в фантастической комедии о роботах

Съемки фильма "( Не) Идеальный мужчина" завершатся в середине июля, а на экраны он выйдет в будущем году В Москве идут съемки фантастической комедии "( Не) Идеальный мужчина", главную роль в которой сыграет известный российский певец Егор Крид.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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