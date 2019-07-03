Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было. В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.

Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе

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