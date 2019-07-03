Футбол
Семак не слышал ни об одном предложении по ДзюбеСпорт-Экспресс 04:50
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что никаких разговоров об уходе нападающего Артема Дзюбы не было. В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Интернет
Антивирусная компания ESET обнаружила уязвимость в приложении Cirque du Soleil «Торук - Первый полет»
Антивирусная компания ESET обнаружила уязвимость в официальном приложении известного циркового коллектива Cirque du Soleil, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:23
Политика
Путин принимает верительные грамоты у 18 иностранных послов
Обновлено в 06:21
Происшествия
СМИ узнали об обысках в администрации Воронежской области
Сотрудники ФСБ провели обыски в департаменте труда и занятости населения Воронежской области.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Чечне начнется суд над мертвыми
Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Французские следователи проводят обыски в штаб-квартире Renault
Обыски в рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями и финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной корпорации Renault Карлоса Гона проходят в главном офисе компании во Франции.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:01
Футбол
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» Фелипе
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 30-летний бразилец завтра подпишет с клубом контракт на 3 года.
Обновлено в 05:07
Общество
Музейный парк Политехнического музея откроют ко Дню города
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что частичное открытие фасада, крыши и запланированного музейного парка Политехнического музея должно произойти к празднованию Дня города в этому году, который отмечается 7 сентября.
Обновлено в 06:11
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50