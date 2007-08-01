Футбол
Семак не считает игроков «Зенита» сильнейшими в РПЛЕвро-футбол.ру 05:52
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью Илье Казакову на канале "Foot`больные люди" рассказал о конкуренции в составе и травмированных игроках.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Армия и оружие
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
Обновлено в 04:23
Политика
«Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму
НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.
Обновлено в 06:45
Политика
Мадуро распорядился перенести офис PDVSA в Москву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки
Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Бастрыкин назвал число оправдательных приговоров по делам СКР
Бастрыкин напомнил, что в 2017 году суды в РФ вынесли 534 оправдательных приговоров из 128 тысяч уголовных дел, расследованных следователями СКР.
Обновлено в 07:44
Политика
Дом Скрипаля в Солсбери полностью очистили от следов «Новичка»
Власти Великобритании признали бывший дом отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери безопасной зоной после очистки от отравляющего вещества типа "Новичок", сообщает телеканал Sky News.
Обновлено в 07:39
Общество
Умер один из организаторов поставок «ножек Буша» в Россию
Умер бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании «Союзконтракт», импортировавшей в середине 1990-х в Россию куриные окорочка «ножки Буша» из США.
Обновлено в 07:38
Политика
Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что президентские выборы на Украине в 2019 году выиграет действующий глава этого государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:51
Авто
Tesla объявила о закрытии магазинов
Компания Tesla объявила о закрытии магазинов и переводе продаж автомобилей в онлайн.
Обновлено в 08:01
Интернет
В Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от прослушки
Эксперты Роскачества составили рекомендации, которые помогут обезопасить смартфон от программ, способных шпионить за пользователем.
Обновлено в 06:08
Наука
Астрономы зафиксировали снижение активности Солнца
В ходе наблюдений за ближайшей к Земле звездой — Солнцем — астрономы зафиксировали понижение его активности.
Обновлено в 07:58
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о единой валюте с Россией
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что поддерживает введение в Союзном государстве единой валюты, но это должен быть и не белорусский, и не российский рубль.
Обновлено в 05:10
Транспорт
В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер
С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе
В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в стрельбе у школы
Задержан один из предполагаемых участников конфликта со стрельбой из травматического оружия возле школы в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Обновлено в 06:34
Политика
В Кремле заподозрили фонд Майкла Калви в финансировании оппозиции
По делу Baring Vostok в середине февраля были арестованы шесть человек, в том числе основатель фонда Майкл Калви.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Студентка напала с ножом на жильцов общежития МАИ
Студентка Московского авиационного университета (МАИ) ранила ножом жильцов общежития университета, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Авто
УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Анонсированы поставки в войска РФ комплексов С-500
В войсках противовоздушной обороны Российской Федерации в ближайшее время появятся новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве
По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Петросян отказался платить за квартиру Степаненко
27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.
Обновлено в 06:58
Спорт
Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу
Финский тренер Туомас Саммельвуо возглавил мужскую сборную России по волейболу.
Обновлено в 07:10
Общество
Любителям бесплатной пиццы 100 лет придется платить налог
Напомним, победители акции получили 10 тыс. купонов, которые они могут обменивать на пиццу в течение 100 лет.
Обновлено в 08:05
Транспорт
Крымский мост за зиму пережил 38 штормовых суток
По сведениям Крымского управления по гидрометеорологии, с декабря по февраль включительно в Керченском проливе шторм бушевал более 900 часов - почти 38 суток.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Умерла звезда украинского телешоу «Битва экстрасенсов»
Участница украинского телешоу «Битва экстрасенсов» и эзотерик Симона Бородина скончалась от рака.
Обновлено в 06:32
Политика
Военкомат подтвердил: Глава Хакасии уклонялся от военной службы
Глава Хакассии и член КПРФ Валентин Коновалов действительно уклонялся от воинского призыва.
Обновлено вчера в 06:48