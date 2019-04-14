Семак не считает, что «Зенит» имеет серьёзный отрыв в турнирной таблице РПЛRT на русском 12:58

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 48 очков. У ближайших преследователей — «Краснодара» и «Локомотива» — по 42 пункта. Ранее сообщалось, что «Зенит» преодолел отметку в 900 голов в РПЛ.

Семак не считает, что «Зенит» имеет серьёзный отрыв в турнирной таблице РПЛ

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