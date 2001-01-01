Футбол

Семак не понимает, почему футболист должен играть против клуба, в котором получает зарплату
Спорт-Экспресс
15:20

Если футболисты получают зарплату в одном клубе и играют против него же – не понимаю, в чем дело.
Спорт-Экспресс15:20

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Семак не понимает, почему футболист должен играть против клуба, в котором получает зарплату

Спорт-Экспресс15:20

Сергей Семак — о Джорджевиче: «Неправильно, когда игрок находится на контракте с одним клубом, получает там зарплату, а потом играет против него»

Матч ТВ11:40

Сергей Семак — о Джорджевиче: «Неправильно, когда игрок находится на контракте с одним клубом, получает там зарплату, а потом играет против него»

Sportbox.RU11:40

Семак: Участие Джорджевича в игре с «Зенитом» - это абсолютно неправильно

Евро-футбол.ру11:31
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Футбол

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник "Спартака" Александр Самедов примут участие в программе «Вечерний Ургант», которая выходит в эфире Первого канала.
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Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
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