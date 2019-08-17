Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»Советский спорт 02:57
Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports. 23-летний аргентинец был уже одной ногой в серии A, однако главный тренер чемпионов России Сергей Семак попросил руководство не продавать игрока, несмотря на достигнутые договоренности.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Космос
Космические двигатели могут начать распечатывать на 3D-принтере в РФ
Компания «КосмоКурс», занимающаяся развитием космического туризма в России, рассматривает две возможные технологии изготовления двигателей для суборбитальных коммерческих полётов.
Обновлено в 01:44
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Звание Героев присвоили пилотам, посадившим самолет на кукурузное поле
Глава государства присвоил звания Героев России двум пилотам самолета «Уральских авиалиний», посадившим борт на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Футбол
Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
СМИ: «Рубин» не вернется на «Казань Арену» до конца сезона. На стадионе сняли газон, на восстановление нужно 90 миллионов рублей
На восстановление поля и всех систем «Казань Арены» заложено около 90 миллионов рублей — эта сумма заложена в бюджет WorldSkills.
Обновлено в 03:20
Политика
«Новая газета» узнала о возможном ужесточении закона «Об оружии»
Росгвардия по поручению президента России Владимира Путина разработала пакет законопроектов, направленных на ужесточение оружейного законодательства, сообщает «Новая газета» со ссылкой на подготовленные службой документы.
Обновлено 15 августа в 14:57
Политика
Экс-гендиректор оппозиционного «Рустави 2» основал новую телекомпанию
Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия основал новую телекомпании "Мтавари архи".
Обновлено в 02:48
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
83% россиян используют машины не только по назначению
Обновлено в 03:54
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Польша и страны Прибалтики станут первыми жертвами российской морской экспансии, если Россия и НАТО начнут войну.
Обновлено 15 августа в 06:36
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42