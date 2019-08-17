Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports. 23-летний аргентинец был уже одной ногой в серии A, однако главный тренер чемпионов России Сергей Семак попросил руководство не продавать игрока, несмотря на достигнутые договоренности.

Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

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