Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports. Источник сообщает, что наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак отказался отпускать 23-летнего исполнителя. Тренер рассчитывает на игрока в преддверии старта в Лиге чемпионов.

Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

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