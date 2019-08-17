Футбол
Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»Евро-футбол.ру 02:38
Защитник Эмануэль Маммана, правами на которого владеет "Зенит", не перейдет в "Сассуоло", утверждает Tyc Sports. Источник сообщает, что наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак отказался отпускать 23-летнего исполнителя. Тренер рассчитывает на игрока в преддверии старта в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
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Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
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