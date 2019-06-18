Футбол

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секундМатч ТВ 17:56

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей. Специалист уложился в отведенные временные рамки.
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«Пили и танцевали даже те, кто не умеют». Семак — о том, как «Зенит» отметил чемпионство в самолете

Sport24.ru18:04

Семак не смог назвать состав «Зенита» за 10 секунд

Спорт-Экспресс17:35

Семак: «О чемпионстве „Зенита“ узнали на борту самолёта. Все пили и танцевали»

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Семак об игроках «Зенита»: «Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а они одеваются в спортивное»

Sports.ru18:39

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Матч ТВ17:56

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Sportbox.RU17:56

Семак рассказал о праздновании чемпионства «Зенита» в самолете

Газета.Ru19:12
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Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
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Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
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Происшествия

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Вовремя чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" неизвестный открыл огонь, сообщает "Советский спорт".
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Технологии

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Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
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В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
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Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Футбол

Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»

Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено в 17:58
Авто

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Обновлено в 09:15
Экономика

Утверждены новые тарифы на горячую воду и отопление в Петербурге

С 1 июля плата за горячую воду и отопление понизится на 0,6% по сравнению с действующим тарифом.
Обновлено в 13:35
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
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24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести

Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Авто

Renault представил электрокар Renault Zoe нового поколения

В прошлом году в Европе было продано почти 38 000 таких автомобилей, что слегка не дотягивает до показателей другого электрокара — Nissan Leaf.
Обновлено в 13:35
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Технологии

The Guardian: должны ли приложения для знакомств рассказывать нам, насколько мы привлекательны? (The Guardian)

На прошлой неделе приложение для знакомств «Уанс» (Once) отправило пользователям (в том числе и мне) электронное письмо с уведомлением, что теперь мы можем узнать свой рейтинг.
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Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
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Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Происшествия

Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД

Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
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Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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