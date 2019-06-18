Футбол
Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секундМатч ТВ 17:56
Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей. Специалист уложился в отведенные временные рамки.
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Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено в 14:14
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с французским лидером Эманнуэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Обновлено в 18:22
Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Сети появилось видео стрельбы на чемпионском параде «Торонто»
Вовремя чемпионского парада клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" неизвестный открыл огонь, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:40
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail
Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Футбол
Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено в 17:58
Экономика
Утверждены новые тарифы на горячую воду и отопление в Петербурге
С 1 июля плата за горячую воду и отопление понизится на 0,6% по сравнению с действующим тарифом.
Обновлено в 13:35
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Авто
Renault представил электрокар Renault Zoe нового поколения
В прошлом году в Европе было продано почти 38 000 таких автомобилей, что слегка не дотягивает до показателей другого электрокара — Nissan Leaf.
Обновлено в 13:35
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 10:25
Технологии
The Guardian: должны ли приложения для знакомств рассказывать нам, насколько мы привлекательны? (The Guardian)
На прошлой неделе приложение для знакомств «Уанс» (Once) отправило пользователям (в том числе и мне) электронное письмо с уведомлением, что теперь мы можем узнать свой рейтинг.
Обновлено в 17:42
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Политика
Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33