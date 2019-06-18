Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»Sports.ru 14:31
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Читать в источнике
Оценить
Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать.
— Сергей Семак, российский футболистМатч ТВ 17:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Здоровье
Первого в России робота-врача создали пермские специалисты
Пермские специалисты из компании Promobot создали первого в России робота-врача.
Обновлено в 10:54
Экономика
Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника
Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Экономика
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Обновлено в 07:45
Наука
Физики рассказали, как приготовить идеальные блины
Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Политика
Зеленский считает необходимым расширить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Скорая столкнулась с иномаркой в Тамбовской области
Пять человек пострадали, один погиб в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в Моршанске Тамбовской области.
Обновлено в 15:20
Технологии
В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым
Издание поместило на обложку фото Собчак с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Общество
Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США
Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Одиннадцать мирных жителей погибли при обстреле боевиков в Алеппо
В результате атаки погибли одиннадцать мирных жителей, еще пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 15:28
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Футбол
Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара
Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo.
Обновлено в 19:02
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59