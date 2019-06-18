Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»Sports.ru 14:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Читать в источнике
Сергей Семак
Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать.
— Сергей Семак, российский футболистМатч ТВ 17:56

Подробнее о событии

Семак рассказал Урганту, как «Зенит» узнал о своём чемпионстве на высоте 10 км

78.ru18:25

Семак об игроках «Зенита»: «Половина – подростки. По 30 лет, по трое детей, а они одеваются в спортивное»

Sports.ru18:39

Сергей Семак побывал на программе «Вечерний Ургант»

Петербургский дневник17:59

Семак: «О чемпионстве „Зенита“ узнали на борту самолёта. Все пили и танцевали»

Sport.ru18:29

Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд

Матч ТВ17:56

Семак побывал на «Вечернем Урганте»

Советский спорт15:15

Семак и Дзюба разбили окна с изображениями друг друга. Видео

Спорт-Экспресс18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

Обновлено в 17:11
Здоровье

Первого в России робота-врача создали пермские специалисты

Пермские специалисты из компании Promobot создали первого в России робота-врача.
Обновлено в 10:54
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Экономика

Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника

Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Экономика

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика страны находится в состоянии застоя, поскольку власти в течение шести лет не использовали шансы на изменения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 10:31
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Наука

Физики рассказали, как приготовить идеальные блины

Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Культура

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Политика

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате", в котором принимают участие представители Франции, Германии, России и Украины.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Десять человек пострадали от турбулентности при перелете в Швейцарию

Обновлено в 17:59
Происшествия

Скорая столкнулась с иномаркой в Тамбовской области

Пять человек пострадали, один погиб в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи в Моршанске Тамбовской области.
Обновлено в 15:20
Технологии

В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

Издание поместило на обложку фото Собчак с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено в 06:38
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Общество

Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США

Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Одиннадцать мирных жителей погибли при обстреле боевиков в Алеппо

В результате атаки погибли одиннадцать мирных жителей, еще пятнадцать получили ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 15:28
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Футбол

Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара

Бразильский суд из-за дела о неуплате налогов арестовал 36 объектов недвижимости форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de Sao Paulo.
Обновлено в 19:02
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера.
Обновлено в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное