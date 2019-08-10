Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо»Спорт-Экспресс 14:12
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра. Хорошо, что смогли забить, - сказал Семак в эфире канала "Матч премьер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 тыс. человек
По данным "Белого счетчика", в митинге приняли участие около 50-60 тыс. человек - в том числе журналисты Леонид Парфенов, Юрий Дудь, рэпер Face, а также группы IC3PEAK и "Кровосток".
Обновлено в 17:26
Транспорт
Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Кино
Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского «Одесса»
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Происшествия
Второй за неделю взрыв прогремел в Копенгагене
Взрывом выбило стеклянные двери в здание и окна.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Машина сбила группу дорожников в Дагестане
Обновлено в 17:51
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Космос
NASA предупредило о потенциально возможной астероидной угрозе
Ученые из NASA предупредили о потенциально возможной астероидной угрозе.
Обновлено в 15:00
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
Обновлено в 17:15
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Технологии
Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей
Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Снайперам ВСУ разрешили стрелять по жителям Донбасса
Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о беспрецедентном приказе командования украинской операции объединенных сил (ООС) снайперам.
Обновлено в 17:39
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Популярная певица Наргиз сообщила, что продюсер Максим Фадеев разорвал с ней контракт, поэтому её тур под угрозой срыва.
Обновлено 07 августа в 15:11
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Гаджеты
Android-смартфоны получат обновления сервисов Apple раньше, чем устройства на iOS
Apple обновила собственное приложение Apple Music для Android.
Обновлено в 05:06
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26