Футбол

Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо»Спорт-Экспресс 14:12

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра. Хорошо, что смогли забить, - сказал Семак в эфире канала "Матч премьер".
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