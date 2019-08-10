Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ

Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Политика В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.

Общество Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Происшествия В центре Москвы после митинга начались задержания После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания.

Общество Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».

Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Транспорт Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.

Общество Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.

Происшествия Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Политика Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.

Космос Германия может принять участие в миссии РФ по доставке грунта с Луны Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.

Происшествия Фигуранта дела о «массовых беспорядках» госпитализировали в больницу Фигурант уголовного дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля Дмитрий Васильев был вывезен из изолятора временного содержания в больницу, сообщает Znak со ссылкой на секретаря ОНК Ивана Мельникова.

Политика Посол Пакистана заявил о контакте с Россией по ситуации вокруг Кашмира Исламабад находится в контакте с Москвой по предпринимаемым шагам вокруг Джамму и Кашмира, заявил в субботу РИА Новости посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.

Политика «Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.

Армия и оружие Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

Кино Фильм пермячки Ольги Аверкиевой покажут в США Пермский режиссер Ольга Аверкиева представит историю любви выпускников психоневрологического интерната.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Общество Гигантская рыба выбросилась на берег Волги В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.