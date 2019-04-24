Футбол

Семак назвал стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо»Нева Спорт 13:13

Зенит — Динамо
сегодня
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
19
Смольников
  
25
Барриос
  
18
Жирков
  
27
Оздоев
  
24
Ригони
  
7
Азмун
  
22
Дзюба
  
11
Дриусси
  
1
Шунин
  
24
Евгеньев
  
25
Козлов
  
2
Морозов
  
3
Хольмен
  
44
Шуньич
  
19
Москвичев
  
27
Соу
  
6
Юсупов
  
8
Панченко
  
10
Черных
  
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Стартовый состав на сегодня! 💙 #ЗенитДинамо pic.twitter.com/K5m1Ubt2FJ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 24 апреля 2019 г. Матч с «Динамо» в рамках 25 тура чемпионата России по футболу пройдет сегодня, 24 апреля, на «Газпром-арене». Начало в 21:00 по московскому времени.
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