Футбол
Семак назвал стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо»Нева Спорт 13:13
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
99
Лунев
6
Иванович
44
Ракицкий
19
Смольников
25
Барриос
18
Жирков
27
Оздоев
24
Ригони
7
Азмун
22
Дзюба
11
Дриусси
1
Шунин
24
Евгеньев
25
Козлов
2
Морозов
3
Хольмен
44
Шуньич
19
Москвичев
27
Соу
6
Юсупов
8
Панченко
10
Черных
Динамо
Расстановка 5‑3‑2
Стартовый состав на сегодня! 💙 #ЗенитДинамо pic.twitter.com/K5m1Ubt2FJ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 24 апреля 2019 г. Матч с «Динамо» в рамках 25 тура чемпионата России по футболу пройдет сегодня, 24 апреля, на «Газпром-арене». Начало в 21:00 по московскому времени.
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«Зенит» - «Динамо»: Дзюба, Азмун и Дриусси начнут атаковать с первых минут
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