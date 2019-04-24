Семак назвал стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо»Нева Спорт 13:13

Стартовый состав на сегодня! 💙 #ЗенитДинамо pic.twitter.com/K5m1Ubt2FJ — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 24 апреля 2019 г. Матч с «Динамо» в рамках 25 тура чемпионата России по футболу пройдет сегодня, 24 апреля, на «Газпром-арене». Начало в 21:00 по московскому времени.

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