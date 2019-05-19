Футбол
Семак назвал состав «Зенита» на игру против «Ростова»МР7.ру вчера в 11:44
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал состав команды на гостевой матч 29-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова». Впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появится 20-летний Леон Мусаев.
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Армия и оружие
Эсминец ВМС США прошел около спорной зоны в Южно-Китайском море
Эсминец ВМС США Preble в воскресенье оказался рядом с рифом Скарборо в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую КНР считает своими территориальными водами.
Обновлено в 00:20
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации
Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено вчера в 08:18
Кино
В новом фильме Данилы Козловского сыграют Акиншина, Куркова и Козак
Ранее 78.ru сообщал о том, что Козловский представил проект фильма на очной защите проектов кинокомпаний, претендующих на поддержку от Фонда кино.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины
Обновлено 18 мая в 04:51
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Единоборства
Появилось видео победного нокаута Уайлдера в бою с Бризилом
Видео победного нокаута было опубликовано на просторах социальных сетей.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено вчера в 12:37
Транспорт
В жару ограничили движение фур по трассам
Движение большегрузного транспорта по федеральным трассам ограничат в период с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха будет выше 32 градусов.
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 05:37
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что не станет выдвигать никаких обвинений против неизвестного мужчины, напавшего на него во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге в ЮАР.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В ПФР не подтвердили, что все трудовые книжки перевели в цифру
Пока рано говорить, что вся информация из трудовых книжек обо всех работающих в России людях, за которых работодатели уплачивают страховые взносы, переведена в электронный формат, сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено вчера в 07:47