Семак назвал состав «Зенита» на игру против «Ростова»МР7.ру вчера в 11:44

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал состав команды на гостевой матч 29-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова». Впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появится 20-летний Леон Мусаев.

Семак назвал состав «Зенита» на игру против «Ростова»

Спорт день за днем

Армия и оружие Эсминец ВМС США прошел около спорной зоны в Южно-Китайском море Эсминец ВМС США Preble в воскресенье оказался рядом с рифом Скарборо в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую КНР считает своими территориальными водами.

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Гаджеты Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Политика Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Власти Крыма обещали помочь беженкам из Киева избежать депортации Правительство Крыма постарается помочь семье из Киева, которой грозит депортация на Украину.

Политика Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Кино В новом фильме Данилы Козловского сыграют Акиншина, Куркова и Козак Ранее 78.ru сообщал о том, что Козловский представил проект фильма на очной защите проектов кинокомпаний, претендующих на поддержку от Фонда кино.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Политика МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Общество Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

Происшествия В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.

Транспорт В жару ограничили движение фур по трассам Движение большегрузного транспорта по федеральным трассам ограничат в период с 20 мая по 31 августа, когда температура воздуха будет выше 32 градусов.

Политика СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.

Происшествия Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сообщил, что не станет выдвигать никаких обвинений против неизвестного мужчины, напавшего на него во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге в ЮАР.

Экономика Центробанк сообщил о росте зарплат в России Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады.

Общество В ПФР не подтвердили, что все трудовые книжки перевели в цифру Пока рано говорить, что вся информация из трудовых книжек обо всех работающих в России людях, за которых работодатели уплачивают страховые взносы, переведена в электронный формат, сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России.

Происшествия В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.