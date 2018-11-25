Футбол
Себастьян Дриусси
|12′
|35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
|63′
|66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
|78′
|78′
Александр Зуев
Артем Щадин
|79′
Рагнар Сигурдссон
|81′
Аяз Гулиев
|86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
|87′
|89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
|89′
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
23
Мевля
27
Оздоев
14
Кузяев
20
Мак
3
Терентьев
8
Краневиттер
22
Дзюба
11
Дриусси
30
Песьяков
4
Паршивлюк
6
Сигурдссон
15
Ингасон
3
Вилюш
84
Гацкан
7
Юсупов
8
Гулиев
23
Кьяртанссон
92
Щадин
11
Ионов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал заслуженной победу сине-бело-голубых над "Ростовом" в матче 15-го тура РПЛ (2:0). Специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, что "Зенит" начал очень хорошо, однако отдал инициативу во второй половине первого тайма.
Мойка7815:38
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