Футбол

Семак назвал победу над «Ростовом» заслуженной
Мойка78
15:38

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал заслуженной победу сине-бело-голубых над "Ростовом" в матче 15-го тура РПЛ (2:0). Специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, что "Зенит" начал очень хорошо, однако отдал инициативу во второй половине первого тайма.
Мойка7815:38

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Семак назвал победу над «Ростовом» заслуженной

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Сергей Семак: «Надеюсь, команде хватит свежести до зимней паузы»

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Сергей Семак: «Надеюсь, команде хватит свежести до зимней паузы»

Матч ТВ14:33

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Телеканал Санкт-Петербург14:13

Сергей Семак: «Это важная и нужная победа»

Спорт-Экспресс13:55

Семак: «В матче с „Ростовом“ „Зенит“ смотрелся лучше, чем до паузы»

Sport24.ru13:34

Сергей Семак: «„Зенит“ эмоционально и физически смотрелся нормально. Заслуженная победа, ребята молодцы»

Sports.ru14:03
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Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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