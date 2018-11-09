Футбол

Семак назвал победу над «Ростовом» заслуженной
Мойка78
вчера в 15:38

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал заслуженной победу сине-бело-голубых над "Ростовом" в матче 15-го тура РПЛ (2:0). Специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, что "Зенит" начал очень хорошо, однако отдал инициативу во второй половине первого тайма.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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