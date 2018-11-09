Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал заслуженной победу сине-бело-голубых над "Ростовом" в матче 15-го тура РПЛ (2:0). Специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, что "Зенит" начал очень хорошо, однако отдал инициативу во второй половине первого тайма.

Мойка78 вчера в 15:38