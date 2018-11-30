Футбол

Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой
АиФ Санкт-Петербург
01:40

Зенит — Копенгаген
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
54′
Денис Вавро
Сотириос Папаяннопулос
Роберт Мак
59′
Себастьян Дриусси
Антон Заболотный
60′
60′
Карло Хольсе
Расмус Фальк Йенсен
63′
Роберт Сков
Александр Ерохин
67′
73′
Зека
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
74′
79′
Роберт Сков
Йонас Винд
Эрнани
Магомед Оздоев
88′
Магомед Оздоев
89′
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
АиФ Санкт-Петербург01:40

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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