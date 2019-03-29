Футбол
Семак назвал «Оренбург» крепким орешкомНева Спорт 08:26
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом» в рамках 21 тура чемпионата России. Слова Семака приводит официальный сайт «сине-бело-голубых». Семак заявил, что «Оренбург» — очень организованная команда.
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Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
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Собак научили распознавать запах эпилептического припадка
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Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
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С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Совет Думы 28 марта обсудит компромисс по дате запрета хостелов
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ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
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Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
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В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
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