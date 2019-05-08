Футбол

Семак хотел бы видеть Кокорина в «Зените»Мойка78 06:49

В петербургском футбольном клубе «Зенит», возможно, произойдет изменение состава, однако от сидящего в СИЗО Александра Кокорина команда избавляться не планирует. Об этом заявил тренер ФК Сергей Семак.
Читать в источнике
Сергей Семак
Кокорина я хотел бы видеть в команде. Касаемо остальных мнений, которые появляются в прессе, они ничего общего не имеют с реалиями. На следующей неделе после встречи с руководством будем отталкиваться от того, с кем можем расставаться.
— Сергей Семак, российский футболистРИА Новости 04:20

Подробнее о событии

Семак подтвердил, что рассчитывает на возвращение в «Зенит» Кокорина

Neva.Today05:23

«Кокорина я бы хотел видеть». Семак о том, с кем «Зенит» расстанется после сезона

Фонтанка.Ру05:22

Семак хочет видеть Кокорина в составе «Зенита»

Piter.tv04:56

Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде»

Sport24.ru04:25

Семак: хотел бы видеть Кокорина в команде в следующем сезоне

РИА Новости04:20

Сергей Семак: «Я хочу видеть в команде Александра Кокорина»

Петербургский дневник05:08

Главный тренер «Зенита» Семак: Хочу видеть Кокорина в команде

78.ru04:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Происшествия

СМИ сообщили о крушении самолёта в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 10:20
Политика

СМИ сообщили о согласии Порошенко прийти на допрос в Генпрокуратуру

Украинский лидер Пётр Порошенко согласился дать показания в Генеральной прокуратуре Украины, пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Обновлено в 08:34
Общество

РЭО проверит схемы обращения с ТКО в ряде проблемных регионов

Компания "Российский экологический оператор" проверит территориальные схемы и программы обращения с ТКО в ряде субъектов, где возникли трудности с реализацией реформы обращения с отходами, и предложит властям и региональным операторам пути решения проблем, сообщает пресс-служба РЭО.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин почтил память погибших в «Шереметьево»

Глава Российской Федерации Владимир Путин отдал дань памяти погибшим в страшной катастрофе, произошедшей на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта «Шереметьево».
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Российские Су-25СМ3 получат систему искусственного интеллекта

Обновлено в 02:26
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Происшествия

Основной версией крушения SSJ-100 в Шереметьево стала ошибка пилотов

У следователей возникли вопросы к пилотам по поводу их действий при посадке, когда молния прошибла фюзеляж и вывела из строя автоматику управления самолетом.
Обновлено вчера в 01:26
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Бурятии федеральный судья покончил с собой

Сегодня утром в гараже Прибайкальского райсуда в селе Турунтаево был обнаружен труп мужчины, который был опознан как судья Александр Бяков.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек

На Алтае в результате схода лавины погибли семь человек В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек.
Обновлено в 06:22
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено в 03:53
Футбол

Marca: «Барселона» может уволить Вальверде и продать Коутиньо после вылета из Лиги чемпионов

Не исключено, что специалист покинет команду в конце сезона, несмотря на продленный несколько месяцев назад контракт.
Обновлено в 08:43
Культура

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 09:36
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Футбол

«Мордовия» и «Балтика» получили иски из-за долгов по аренде стадионов

Компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подала иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия" за неуплату аренды домашних стадионов.
Обновлено в 08:50
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Общество

После выпуска Дудя семье петербуржцев угрожали депортацией из Замбии

Обновлено в 09:58
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин

Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.
Обновлено в 08:23
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное