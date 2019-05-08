Семак хотел бы видеть Кокорина в «Зените»Мойка78 06:49

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В петербургском футбольном клубе «Зенит», возможно, произойдет изменение состава, однако от сидящего в СИЗО Александра Кокорина команда избавляться не планирует. Об этом заявил тренер ФК Сергей Семак.

Семак хотел бы видеть Кокорина в «Зените»

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