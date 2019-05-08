Футбол
Семак хотел бы видеть Кокорина в «Зените»Мойка78 06:49
В петербургском футбольном клубе «Зенит», возможно, произойдет изменение состава, однако от сидящего в СИЗО Александра Кокорина команда избавляться не планирует. Об этом заявил тренер ФК Сергей Семак.
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Кокорина я хотел бы видеть в команде. Касаемо остальных мнений, которые появляются в прессе, они ничего общего не имеют с реалиями. На следующей неделе после встречи с руководством будем отталкиваться от того, с кем можем расставаться.
— Сергей Семак, российский футболистРИА Новости 04:20
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