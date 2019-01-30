Футбол

Семак: хавбек Мусаев имеет шанс сыграть против «Фенербахче» в ЛЕРИА Новости 09:20

Зенит — Фенербахче
завтра
в 12:55
Лига Европы, 1/16 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что 20-летний воспитанник футбольного клуба Леон Мусаев имеет шанс принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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