Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»

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