Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»RT на русском 09:03
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Политика
Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Футбол
Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился»
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
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Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Футбол
Дзюба назвал судейство в матче с «Ахматом» позором
Обновлено в 02:40
Кино
Завершение «Игры престолов» стало для Джорджа Мартина избавлением
Автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него настоящим избавлением, так как он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Общество
В Уссурийске началась эвакуация из-за подтоплений
В Уссурийске (Приморский край) объявлена эвакуация из-за паводка.
Обновлено в 09:15
Здоровье
От варикоза избавят простые упражнения
Обновлено в 05:56
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
В Москве пройдет несколько протестных акций
Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Авто
Обзор новых моделей тягача и автобуса от компании MAN
Обновлено в 09:25
Происшествия
МАК расшифровал черные ящики А321
МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
Шойгу предложил НАТО поиграть на АрМИ
Обновлено вчера в 14:29
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15