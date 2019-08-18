Футбол

Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»RT на русском 09:03

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Семак: «Прошу прощения за мое излишне эмоциональное выражение в эфире. Никого не хотел обидеть»

Sport24.ru07:44

Семак извинился за грубые слова в адрес арбитров

Газета.Ru10:05

Сергей Семак: «Прошу прощения, что мое излишне эмоциональное выражение попало в эфир. Никого не хотел обидеть»

Sports.ru07:57

Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»

RT на русском09:03

Семак попросил прощения за эмоции после матча с «Ахматом»

Спорт-Экспресс07:55

«Зенит» – «Ахмат», Дзюба и Семак о судьях, самые жесткие фразы об арбитрах

Чемпионат08:17

«Не надо с этими козлами разговаривать». Пожалуй, Семака можно понять

Советский спорт01:03
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Происшествия

При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот

Обновлено в 07:15
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Политика

Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В центре Новосибирска загорелся ресторан

Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика

Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину

Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Футбол

Олег Иванов: «После удаления Уциева „Ахмат“ сплотился»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Футбол

Дзюба назвал судейство в матче с «Ахматом» позором

Обновлено в 02:40
Кино

Завершение «Игры престолов» стало для Джорджа Мартина избавлением

Автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него настоящим избавлением, так как он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика

В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии

Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Общество

Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Общество

В Уссурийске началась эвакуация из-за подтоплений

В Уссурийске (Приморский край) объявлена эвакуация из-за паводка.
Обновлено в 09:15
Здоровье

От варикоза избавят простые упражнения

Обновлено в 05:56
Происшествия

Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Экономика

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Футбол

Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено вчера в 11:15
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика

В Москве пройдет несколько протестных акций

Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере

Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Авто

Обзор новых моделей тягача и автобуса от компании MAN

Обновлено в 09:25
Происшествия

МАК расшифровал черные ящики А321

МАК расшифровал черные ящики самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие

Шойгу предложил НАТО поиграть на АрМИ

Обновлено вчера в 14:29
Транспорт

На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ

Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Теннис

Теннисист Медведев не понял, как ему удалось победить Джоковича

Обновлено в 01:45
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол

«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 09:15
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