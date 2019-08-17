Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»RT на русском 09:03
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс свои извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё поведение после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Семак — ассистенту, подошедшему к судьям: не надо с этими козлами разговаривать!
Чемпионатвчера в 16:45
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Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
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Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал итог матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Грозненцы играли с 7-й минуты в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева.
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В России могут возобновить серийный выпуск легендарной "Волги".
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Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
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Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
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Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
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Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
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В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
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Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
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Медведчук отметил готовность работать над изменением Конституции
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Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.
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Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал "редким моментом просветления" слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет ключевые признаки государства.
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На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера
Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).
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Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
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