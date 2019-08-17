Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс свои извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё поведение после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»

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