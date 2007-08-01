Футбол

Семак философски высказался перед матчем с «Ахматом»Невские Новости 03:11

Ахмат — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
  
40
Уциев
  
15
Семенов
  
20
Нижич
  
3
Плиев
  
13
Мохаммади
  
14
Раванелли
  
23
Швец
  
11
Силва
  
17
Мбенг
  
19
Иванов
  
99
Лунев
  
19
Смольников
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
18
Жирков
  
17
Шатов
  
27
Оздоев
  
16
Нобоа
  
25
Барриос
  
11
Дриусси
  
7
Азмун
  
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер петербургской команды напомнил, что от матча с «Ахматом» будут зависеть шансы его подопечных выиграть пятый титул РПЛ. Ранее «Зенит» не побеждал в Грозном четыре года. Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак поделился своими мыслями перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
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Сергей Семак
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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