Футбол
Семак философски высказался перед матчем с «Ахматом»Невские Новости 03:11
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
14
Раванелли
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
16
Нобоа
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер петербургской команды напомнил, что от матча с «Ахматом» будут зависеть шансы его подопечных выиграть пятый титул РПЛ. Ранее «Зенит» не побеждал в Грозном четыре года. Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак поделился своими мыслями перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
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