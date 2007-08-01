Футбол
Семак философски высказался перед матчем с «Ахматом»Невские Новости 03:11
Главный тренер петербургской команды напомнил, что от матча с «Ахматом» будут зависеть шансы его подопечных выиграть пятый титул РПЛ. Ранее «Зенит» не побеждал в Грозном четыре года. Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак поделился своими мыслями перед матчем с «Ахматом» в Грозном.
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