Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о реконструированном стадионе «Смена», а также огласил планы сыграть с основным составом «Барселоны».

Семак: есть планы сыграть с основным составом «Барселоны»

Спорт день за днем

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Армия и оружие На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.