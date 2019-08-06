Футбол
Семак: есть планы сыграть с основным составом «Барселоны»Чемпионат 14:50
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о реконструированном стадионе «Смена», а также огласил планы сыграть с основным составом «Барселоны».
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Экономика
Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России
Три театра в Петербурге вошли в топ самых богатых в России по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован сегодня, 6 августа.
Обновлено в 13:06
Происшествия
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной
Миллионер Денис Ребров рассказал, что его связывает с Дианой Шурыгиной «страстная ненависть», а также творческие проекты и общие интересы, передает «СтарХит».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах
Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
Обновлено в 14:02
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Медведев потребовал наказать виновных в срыве нацпроектов
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минтруда и Минпросвещения объяснить причину срыва нескольких национальных проектов, а также принять меры, чтобы они все-таки были реализованы.
Обновлено в 00:37
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Общество
В Госдуме суточные для чиновников в командировках предложили увеличить в десять раз
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, представители профсоюзов попросили увеличить суточные для чиновников в командировках.
Обновлено в 05:40
Спорт
В Dota 2 полностью переработали систему рейтинга
Разработчики Dota 2 выпустили блог, посвященный глобальному обновлению рейтинговой системы.
Обновлено в 16:45
Авто
Три месяца падения: российский авторынок снова просел
В июле на авторынке в России снова зафиксировано падение.
Обновлено в 11:00
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено в 10:52
Происшествия
СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Политика
Индия проинформировала партнеров о действиях вокруг Кашмира
Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил, что Нью-Дели сообщил своим партнерам, в том числе Москве, о предпринимаемых шагах в Кашмире.
Обновлено в 09:37
Футбол
Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»
Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в январе 2020 года станет игроком «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
На Украине заявили о гибели четырех военных в Донбассе
Украинское Минобороны сообщило о гибели четырех военнослужащих в результате обстрелов в Донбассе.
Обновлено в 06:49
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12