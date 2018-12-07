Футбол

Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Рубином»
Невские Новости
03:24

Зенит — Рубин
9 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
В рамках 17-го тура чемпионата России Зенит примет казанский Рубин. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Для сине-бело-голубых игра с "Рубином" станет последним домашнем матчем в этом календарном году.
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Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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