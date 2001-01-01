Футбол
Семак допускает возвращение Джорджевича в «Зенит»Спорт-Экспресс 12:49
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак допускает, что форвард Лука Джорджевич вернется в команду по окончании сезона. Нападающий был отдан в аренду в тульский "Арсенал", на данный момент на его счету 7 голов и 4 передачи в 21 игре чемпионата и Кубка России.
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Шоу-бизнес
Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру
Обновлено в 07:28
Происшествия
Часть Калининграда осталась без света
"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордном объеме переведенных мигрантами средств
Объем средств, официально переведенных трудовыми мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода, достиг рекордного показателя в $529 млрд в 2018 году, увеличившись на 9,6% по сравнению с $483 млрд в 2017 году.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Общество
Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Общество
В 2018 году на Сахалине выявлено более ста нарушений прав резидентов территорий опережающего развития
С 2017 года одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры стала защита прав субъектов инвестиционной деятельности, являющихся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 18:39
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
Обновлено в 15:48
Авто
В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW
Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
Обновлено в 10:28
Общество
Росгвардия прокомментировала обращение сотрудников ОМОН к властям
Руководство Росгвардии знает о ситуации, с которой обратились бывшие сотрудники ОМОН к руководству страны в видеообращении, и делает все возможное для ее решения, но подчеркивает, что решить эту проблему "достаточно сложно", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 15:52
Политика
Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на Филиппины
"В понедельник запланирован визит вежливости командира отряда капитана 1 ранга Сергея Алантьева и командиров кораблей к командующему Военно-морскими силами Филиппин", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Общество
Пассажиры такси назвали лучшие песни для поездки
Сервис такси "Ситимобил" и компания ResearchMe составили рейтинг лучших песен для прослушивания в такси, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 10:02
Политика
В США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке, "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено в 11:05
Технологии
Новый комплекс противодействия беспилотникам «Купол» защитит россиян
Сообщается, что основной задачей комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам будет обеспечение безопасности зон массовых мероприятий и скопления людей.
Обновлено в 13:51
Кино
Netflix анонсировал фильм о концерте поп-звезды Бейонсе
Поклонники музыки уверены в том, что это документальный фильм, посвященный концерту поп-звезды Бейонсе.
Обновлено в 04:39
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Глава Мурманской области назначил нового министра здравоохранения
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, подвергший резкой критики работу системы здравоохранения региона, представил нового куратора отрасли.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Сочи потушили пожар в частном доме
Обновлено в 15:34