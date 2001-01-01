Футбол

Семак допускает возвращение Джорджевича в «Зенит»Спорт-Экспресс 12:49

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак допускает, что форвард Лука Джорджевич вернется в команду по окончании сезона. Нападающий был отдан в аренду в тульский "Арсенал", на данный момент на его счету 7 голов и 4 передачи в 21 игре чемпионата и Кубка России.
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Семак: Джорджевич может помочь «Зениту»

Нева Спорт18:35

Семак допускает возвращение Джорджевича в «Зенит»

Спорт-Экспресс12:49
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