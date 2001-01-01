Футбол
Семак допускает возвращение Джорджевича в «Зенит»Спорт-Экспресс 12:49
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак допускает, что форвард Лука Джорджевич вернется в команду по окончании сезона. Нападающий был отдан в аренду в тульский "Арсенал", на данный момент на его счету 7 голов и 4 передачи в 21 игре чемпионата и Кубка России.
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Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:56
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Президент Финляндии отправился в Россию на поезде
Обновлено в 08:44
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Общество
Бывшего премьер — министра Дагестана ждет суд в Москве
Верховный суд России сегодня, 8 апреля, решал, где будет проходить суд над бывшим премьером Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителем Раюдином Юсуфовым.
Обновлено в 13:15
Футбол
Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста
Обновлено в 08:44
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями
По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено в 13:41
Хоккей
Панарин готовится к игре против Кучерова при помощи собаки
Обновлено в 15:26
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Власти Словакии запретили использовать диких животных в цирковых или рекламных шоу, а также их дрессировку с использованием предметов или веществ, которые могут причинить боль.
Обновлено в 14:38
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя
Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30
Футбол
Тренер «Мордовии»: «В Курск ездили на автобусе, поскольку не было финансовых возможностей»
Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал, почему на матч 30-го тура первенства ФНЛ в Курск с «Авангардом» (0:2) команда добиралась на автобусе, а также прокомментировал слух о том, что задолженность в саранском клубе составляет три месяца.
Обновлено в 14:19
Экономика
Минпромторг предложил включить в систему tax free еще один регион
О включении Новгородской области в список регионов, где реализуется пилотный проект по tax free, предлагал подумать еще в апреле 2017 года президент Владимир Путин.
Обновлено в 15:35