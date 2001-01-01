Футбол
Семак допускает возвращение Джорджевича в «Зенит»Спорт-Экспресс 12:49
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак допускает, что форвард Лука Джорджевич вернется в команду по окончании сезона. Нападающий был отдан в аренду в тульский "Арсенал", на данный момент на его счету 7 голов и 4 передачи в 21 игре чемпионата и Кубка России.
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Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью YouTube-каналу "Красава" поделился впечатлениями от игры с Сеском Фабрегасом.
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Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
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Полет российских «Калибров» в Сирии попал на видео
В Сирии сумели заснять на видео полёт, предположительно, российских крылатых ракет «Калибр» во время удара по боевикам в провинции Идлиб.
Обновлено в 10:56
Наука
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Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Футбол
Федун рассказал о реальной трансферной стоимости Педро Роши
Президент «Спартака» рассказал, что Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке.
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Экономика
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Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Финансы
Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:06
Экономика
Для автомобилистов в России могут ввести два новых налога
Введение двух дополнительных налогов может коснуться российских автомобилистов. Речь идет об экологическом и утилизационном сборах.
Обновлено в 01:09
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В Союзе театральных деятелей начинается обсуждение слияния театров
Ярославцы намерены отстаивать независимость театра драмы имени Федора Волкова на обсуждении, которое началось в Союзе театральных деятелей в Москве.
Обновлено в 07:10
Общество
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
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Происшествия
На стройке масштабного конгресс-холла в Челябинске вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в понедельник днем на стройплощадке будущего конгресс-холла в Челябинске — столб черного дыма растянулся на несколько сотен метров, так что был виден из всех концов города.
Обновлено в 07:39
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Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи
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Обновлено в 11:35
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
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Авто
В России начали продавать дизельный седан Audi A8
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Хоккей
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Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.
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Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
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Обновлено в 07:27
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Президент Финляндии поехал на встречу с Путиным на поезде
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Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.
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