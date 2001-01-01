Футбол
Семак допускает возвращение Джорджевича в «Зенит»Спорт-Экспресс 12:49
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак допускает, что форвард Лука Джорджевич вернется в команду по окончании сезона. Нападающий был отдан в аренду в тульский "Арсенал", на данный момент на его счету 7 голов и 4 передачи в 21 игре чемпионата и Кубка России.
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В России могут ввести норму учебной нагрузки для школьников
Роспотребнадзору предложено разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки на школьников.
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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
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Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
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Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным по Донбассу
Кандидат на пост президента Украины считает, что должен быть создан формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире местного телевидения заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным для прекращения конфликта в Донбассе.
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Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
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Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
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ФСБ и операторы связи выступили против технологии eSim
Федеральная служба безопасности и операторы связи "МТС", "Мегафон" и "ВымпелКом" заявили, что выступают против внедрения технологии eSim.
Обновлено в 05:38
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Volkswagen показал обновленный фургон Transporter
Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Автомобиль получил ряд технических улучшений и слегка изменился внешне.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Общество
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Авто
В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе
Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено в 09:09
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Эммануил Виторган прокомментировал развод Ксении Собчак с его сыном
После развода, Ксения Собчак сразу окунулась в новый роман с режиссером Богомоловым, а Виторган ушел в работу с головой.
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«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Здоровье
Диетолог: Современные дети страдают болезнями пожилых
Врач-диетолог рассказала НСН, почему о здоровой старости нужно заботиться смолоду. В России появятся специальные продукты для пожилых людей.
Обновлено в 06:04
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Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
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Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России
Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
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Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44