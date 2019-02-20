Семак: хавбек Мусаев имеет шанс сыграть против «Фенербахче» в ЛЕРИА Новости вчера в 09:20

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что 20-летний воспитанник футбольного клуба Леон Мусаев имеет шанс принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".

Семак: хавбек Мусаев имеет шанс сыграть против «Фенербахче» в ЛЕ

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