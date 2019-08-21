Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитровГазета.Ru 14:34
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
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