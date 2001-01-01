Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитровЕвро-футбол.ру вчера в 11:27
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами. По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
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Семак получил дисквалификацию на 2 игры за оскорбление судей матча с «Ахматом»
Чемпионатвчера в 11:23
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