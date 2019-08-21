Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами. По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне Русскоязычные интернет-пользователи массово атаковали Instagram знаменитого американского актёра Сильвестра Сталлоне.

Здоровье В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Армия и оружие Западные эксперты оценили новый российский беспилотник Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Технологии Планы Facebook по созданию криптовалюты вызвали опасение у ЕС Антимонопольная служба Европейского союза проверит компанию Facebook из-за ее планов по созданию собственной криптовалюты под названием Libra.

Экономика Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.

Происшествия Под Ростовом мальчику ампутировали руку после перелома В Ростовской области из-за некачественного оказания медицинской помощи врачи ампутировали мальчику руку после перелома, информирует РИА «Новости».

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Политика Трамп назвал покупку Гренландии «только идеей» Президент США Дональд Трамп заявил, что покупка Гренландии была лишь идеей.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.

Футбол ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу 17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

Общество Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский» Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.

Гаджеты Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12 Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.

Происшествия Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.