Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами. По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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