Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитровЕвро-футбол.ру 11:27
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами. По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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В работе Instagram снова произошел сбой
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 19 июля был отмечен крупный сбой в работе Instagram по всему миру.
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Две нефтяные провинции Аргентины оспорили решение о заморозке цен на бензин в суде - СМИ
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