Футбол

Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»Спорт-Экспресс 04:22

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.
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Сергей Семак: «Неожиданным решение КДК не стало»

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Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
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Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
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Сотрудник Codemasters рассказал о странном новом устройстве Sony

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