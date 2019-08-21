Напомним, что главный тренер Зенита запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против Ахмата (0:0).

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Семак дисквалифицирован на два матча

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