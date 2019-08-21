Футбол

Семак дисквалифицирован на два матчаСоветский спорт 11:36

Напомним, что главный тренер Зенита запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против Ахмата (0:0).
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КДК РФС дисквалифицировал Семака на два матча за оскорбление Матюнина

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Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
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Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5

Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
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В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины

Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 21 августа, прибыл во дворец своего финского коллеги Саули Ниинисте в Хельсинки, где пройдут переговоры двух лидеров.
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Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
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Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
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TON Board: разработка блокчейна Павла Дурова «практически завершена»

Несколько дней назад CoinDesk сообщил, что из-за задержки в разработке блокчейна участники закрытого раунда ICO Telegram Open Network начали избавляться от своих монет на вторичном рынке.
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«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Похититель бриллиантов актрисы Шумаковой отправится в колонию

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В ДТП с «Газелью» в Дагестане пострадали шесть человек

Шесть человек — четверо взрослых и двое детей — пострадали в ДТП с участием пассажирской «Газели».
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В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
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ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля

ITI Capital открыл идею на покупку акций Норильского никеля: Текущая цена: 15 102 руб./акция; целевая цена: 16 950 (+12% с учетом дивидендов до конца года); уровень поддержки: 14 500 руб./акция.
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Астронавты NASA вышли в открытый космос

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Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России

До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения.
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России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
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Медики рассказали о простом способе продлить жизнь

Медики рассказали о простом способе продлить жизнь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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Армия и оружие

Тайвань получил на вооружение новую версию «Дымчатого леопарда»

Боевой модуль бронетранспортёра CM-34 Yunpao Как передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com, Минобороны Тайваня объявило о начале поставок в войска новых бронетранспортёров CM-34 Yunpao (" Дымчатый леопард").
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В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
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В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники

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Обновлено в 05:26
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