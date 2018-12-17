Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что матчи против турецкого "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы будут очень трудными. Слова специалиста приводит пресс-служба российского клуба.

Семак: «Зенит» ждут очень трудные матчи с «Фенербахче» в Лиге Европы

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