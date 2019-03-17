«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииРИА Новости 13:59

Футболисты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 1:1. На гол капитана "Спартака" Дениса Глушакова на 13-й минуте гости ответили точным ударом Вильмара Барриоса на 27-й.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

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