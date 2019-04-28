Футбол

Семак: «Зенит» думает только о первом местеЧемпионат вчера в 12:06

Зенит — Крылья Советов
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
9′
Себастьян Дриусси
14′
Сердар Азмун
31′
Тарас Бурлак
35′
40′
Денис Ткачук
44′
Денис Ткачук
48′
Рамиль Шейдаев
Магомед Оздоев
48′
49′
Мохаммед Рабиу
Эмильяно Ариэль Ригони
54′
Эмильяно Ариэль Ригони
Олег Шатов
55′
63′
Антон Зиньковский
Сергей Корниленко
Себастьян Дриусси
Александр Анюков
67′
73′
Георгий Зотов
Пол Антон
78′
Рамиль Шейдаев
80′
Джано Ананидзе
Павел Яковлев
Юрий Жирков
88′
Сердар Азмун
Леон Мусаев
90′
Игорь Смольников
90′+1′
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (4:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак: «Зенит» думает только о первом месте

Чемпионатвчера в 12:06

Семак: «Задача, которая стояла перед нами в начале сезона, почти выполнена»

Soccer.ruвчера в 11:47

Семак: «Приятно, что „Зенит“ не опустится ниже третьего места, но мысли о том, чтобы остаться на первом»

Бомбардир.рувчера в 11:59

Семак о последних играх: давайте порадуемся, что мы много забиваем

РИА Новостивчера в 12:35

«Медицинский штаб решал, можно ли выпустить Азмуна». Семак рассказал о новых травмах игроков «Зенита»

Спорт день за днемвчера в 12:01

Семак: «Случается, и после 0:3 отыгрываются и побеждают»

Евро-футбол.рувчера в 11:40

Сергей Семак: «До четвертого забитого гола игра держала в напряжении. Но победа „Зенита“ заслуженная»

Sports.ruвчера в 11:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика

Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Большинство россиян не следили за выборами на Украине

Большинство граждан России (67%) не интересовались ходом президентских выборов на Украине и вовсе не следили за ними или следили поверхностно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке

Обновлено в 00:44
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Авто

Уральцы возглавили рейтинг покупателей новых машин в России

Эксперты РИА «Рейтинг» составили список российских регионов, в которых наибольшее число жителей могут позволить себе покупку нового авто за полмиллиона рублей.
Обновлено в 00:42
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Общество

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Кино

Warner Bros. ведет работу над ремейком «Беглеца»

По данным портала, над проектом работают Warner Bros.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Пугачева одарила золотыми кулонами детей, проигравших дочери Алсу

Сообщается, что артистка пригласила детей в элитный ресторан на Рублевке и подарила им золотые кулоны.
Обновлено вчера в 06:13
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года

Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Авто

Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana

Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Технологии

«Первый канал» привлек Group-IB для проверки результатов голосования шоу «Голос.Дети»

Экспертам Group-IB предстоит провести независимое расследование, оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, проанализировать звонки и СМС-сообщения на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других приемов недобросовестной конкуренции.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Общество

Мокрый снег и сильный ветер идут на Южный Урал

На смену почти летнему теплу на Южный Урал прибыли порывистый ветер, заморозки и мокрый снег с дождем.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Осипов лишил правительство Забайкалья майских выходных

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов 29 апреля на оперативном совещании правительства Забайкальского края поручил министерствам предоставить планы работы на праздничных выходных в начале мая.
Обновлено в 00:26
Транспорт

Куйвашев обратился к свердловчанам из-за снегопада

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани

Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Олег Винник показал свою новую возлюбленную

Обновлено в 01:05
Происшествия

Главного чеченского вора в законе освободят из колонии на Урале

Главного криминального авторитета Чечни Ахмеда Домбаева (Ахмеда Шалинского), отбывающего наказание в челябинской колонии, готовят к освобождению.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 09:58
Транспорт

Пассажиры обвинили «Уральские авиалинии» в мошенничестве

Пассажиры, летевшие рейсом «Уральских авиалиний» из Москвы в Париж, не смогли добраться до столицы Франции без пересадок из-за ограничения полетов.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании

Обновлено в 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное