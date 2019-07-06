Для автора дубля в составе «Локомотива» Алексея Миранчука матч за Суперкубок с «Зенитом» стал фантастическим. Об этом после игры заявил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.

Спорт день за днем

Что говорили Сёмин и Семак после матча за Суперкубок

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